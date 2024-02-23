Королева-консорт Камилла захотела исключить принца Гарри из завещания Карла III

Королева-консорт Камилла планирует исключить принца Гарри из завещания Карла III

Королева-консорт Камилла захотела исключить герцога Сассекского принца Гарри из завещания короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Marca.

По данным издания, принц Гарри приехал в Лондон, чтобы навестить болеющего раком отца Карла III. Там он в очередной раз вступил в конфликт с Камиллой, которая обвинила его в лицемерии и призвала прекратить использовать свою семью и болезнь родителя в качестве пиар-хода.

При этом отмечается, что в течение многих лет королева-консорт терпела враждебность со стороны Гарри, который так и не смог принять ее в качестве своей мачехи. Карл III женился на Камилле после того, как его бывшей жены принцессы Дианы не стало.

Именно поэтому, по информации источников, Камилла, а также принц Уильям могут попытаться лишить Гарри права на наследство королевского имущества, которое оценено в 2 миллиарда долларов.

«Они хотят, чтобы Гарри лишили титулов, исключили из линии наследования и исключили из завещания монарха. Гарри уже дворцовый изгой. Они хотят сделать этот факт официальным», — подчеркнул инсайдер.

Ранее стало известно, что принц Гарри дал детям новую фамилию вместо королевской.