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19:07, 23 февраля 2024Из жизни

Королева-консорт Камилла захотела исключить принца Гарри из завещания Карла III

Королева-консорт Камилла планирует исключить принца Гарри из завещания Карла III

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Королева-консорт Камилла захотела исключить герцога Сассекского принца Гарри из завещания короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Marca.

По данным издания, принц Гарри приехал в Лондон, чтобы навестить болеющего раком отца Карла III. Там он в очередной раз вступил в конфликт с Камиллой, которая обвинила его в лицемерии и призвала прекратить использовать свою семью и болезнь родителя в качестве пиар-хода.

При этом отмечается, что в течение многих лет королева-консорт терпела враждебность со стороны Гарри, который так и не смог принять ее в качестве своей мачехи. Карл III женился на Камилле после того, как его бывшей жены принцессы Дианы не стало.

Именно поэтому, по информации источников, Камилла, а также принц Уильям могут попытаться лишить Гарри права на наследство королевского имущества, которое оценено в 2 миллиарда долларов.

«Они хотят, чтобы Гарри лишили титулов, исключили из линии наследования и исключили из завещания монарха. Гарри уже дворцовый изгой. Они хотят сделать этот факт официальным», — подчеркнул инсайдер.

Ранее стало известно, что принц Гарри дал детям новую фамилию вместо королевской.

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      Анастасия Астахова
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