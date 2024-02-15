Принц Гарри дал детям новую фамилию вместо королевской

The Times: детям принца Гарри и Меган Маркл дали фамилию Сассекс вместо Виндзор

Детям принца Гарри и Меган Маркл дали новую фамилию. Об этом сообщает The Times.

Источник издания утверждает, что после коронации британского короля Карла III их стали звать Арчи и Лилибет Сассексы. Это связано с тем, что Гарри и Меган носят титулы герцога и герцогини Сассекских. До коронации их дети носили королевскую фамилию Маунтбаттен-Виндзор.

Члены британской королевской семьи нередко используют подставные фамилии, связанные с их титулами, чтобы сохранить инкогнито. В частности, когда принц Гарри служил в армии, он использовал фамилию Уэльс, связанную с титулом его отца — принца Уэльского.

У принца Гарри и Меган Маркл двое детей. Их старший сын Арчи Харрисон появился на свет в 2019 году. В 2021 году после отказа от полномочий членов британской королевской семьи и переезда в США у них родилась дочь Лилибет.

Ранее сообщалось, что Гарри и Меган открыли новый личный сайт по адресу sussex.com. Источники Daily Mail, близкие к королевской семье, предположили, что это может вызвать негативную реакцию Букингемского дворца.