Принц Гарри и Меган Маркл предприняли попытку вернуть себе титул

Daily Mail: принц Гарри и Меган Маркл открыли новый личный сайт

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл открыли новый личный сайт, использовав в его названии один из своих титулов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сайт размещен на домене sussex.com, намекающем на титулы герцог и герцогиня Сассекские, которые принадлежали Гарри и Меган. Их прежний сайт назывался sussexroyal.com, то же название носил их официальный аккаунт в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), однако они перестали использовать их после ссоры с королевской семьей и переезда в США.

Источники Daily Mail, близкие к королевской семье, предположили, что предпринятая Гарри и Меган попытка вернуть титул может вызвать негативную реакцию Букингемского дворца. «Это королевский титул, так что при малейшем намеке на коммерциализацию этому будет положен конец», — заявил один из них.

Источник, связанный с Гарри и Меган, не увидел в использовании титула ничего предосудительного. «Принц Гарри и Меган — герцог и герцогиня Сассекские. Это факт, — сказал он. — У них такая фамилия».

Daily Mail обратил внимание, что в биографии Гарри не упоминаются его связи с королевской семьей. Он называет себя «филантропом, ветераном вооруженных сил, защитником психического здоровья и борцом за окружающую среду». В биографии Меган ее актерской карьере уделена лишь одна строчка.

Из-за «ненависти в онлайн-среде» принц Гарри и Меган Маркл отказались и от таких социальных сетей, как Twitter и Facebook. Герцогиня Сассекская неоднократно жаловалась на оскорбительные сообщения, которые она получала в социальных сетях.