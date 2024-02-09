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20:20, 9 февраля 2024Из жизни

Карла III заподозрили в желании лечиться от рака травами и зельями

Королевский эксперт Том Боуэр: Карл III будет лечить рак травами и зельями

Фото: Hollie Adams / Reuters

Эксперт по британской королевской семье, бывший журналист «Би-би-си» Том Боуэр заявил, что король Карл III может отказаться от обычных лекарств для лечения рака. Об этом сообщает издание Daily Express.

По словам Боуэра, Карл III всегда был противником химиотерапии и предпочитал альтернативную медицину. «Он большой сторонник естественных трав, зелий и прочих вещей такого рода», — утверждает эксперт.

Боуэр считает, что король обратится к английскому врачу Майклу Диксону, который с 2023 года исполняет обязанности главного придворного медика. Как и Карл III, Диксон считает, что болезни лучше лечить нетрадиционными методами.

Предполагаю, что в данный момент король слушает советы человека по имени Майкл Диксон, которого он много лет поддерживал и который возглавляет его — короля — собственный институт альтернативной медицины и естественных методов лечения. Многие считают его несостоятельным, но король в него верит

Том Боуэрэксперт по британской королевской семье
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О том, что у Карла III обнаружили рак, стало известно 5 февраля. Как сообщили в Букингемском дворце, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время лечебных процедур, связанных с увеличением простаты.

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      Олег Парамонов
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