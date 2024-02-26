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20:45, 26 февраля 2024Из жизни

Король Карл III начал подготовку к передаче короны сыну после известия о раке

Заболевший раком король Карл III разрабатывает план передачи короны наследнику

Фото: Pool / Globallookpress.com

Британский король Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По утверждению эксперта по британской королевской семье Тома Квинна, планы наследования стали разрабатываться вскоре после известия, что Карл III заболел раком. Он считает, что планирование держат в секрете от младшего сына короля — принца Гарри. Это связано с его репутацией: придворные опасаются, что в случае обиды или недовольства он может обо всем рассказать прессе.

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По словам Квинна, до болезни короля вопросы наследования не предполагалось обсуждать еще по меньшей мере десять лет. Он отмечает, что это может свидетельствовать об опасности заболевания.

О том, что у Карла III обнаружили рак, стало известно 5 февраля. Как сообщили в Букингемском дворце, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время лечебных процедур, связанных с увеличением простаты. В Букингемском дворце пояснили, что Карл III решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех, кто страдает от рака во всем мире.

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      Олег Парамонов
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