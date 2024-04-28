Фуры застряли в километровых пробках на трассе Тюмень — Омск

Фуры застряли в пробках на трассе Тюмень — Омск в Абатском районе

Фуры застряли в километровых пробках на федеральной трассе Р-402 Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области. Об этом говорится в Telegram-канале информцентра областного правительства.

«Движение на участке с 353-го по 363-й км осуществляется в реверсивном режиме, зона реверса будет увеличена по километражу. Скопились пробки длиной несколько километров», — указано в сообщении. Власти призывают водителей отложить поездки или переждать на стоянках.

На канале опубликовали видео, на котором можно увидеть длинную очередь из машин. В основном в пробке стоит грузовой транспорт.

27 апреля в селе Абатское объявили экстренную жителей из-за паводка. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор предупредил, что паводок в регионе в ближайшее время достигнет максимального уровня.