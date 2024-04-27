В российском селе объявили экстренную эвакуацию

В селе Абатское у трассы в Тюменской области объявили экстренную эвакуацию

Экстренную эвакуацию жителей из-за паводка объявили в селе Абатское Тюменской области. Об этом сообщил глава Абатского муниципального района Игорь Васильев в Telegram-канале.

«Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села», — написал Васильев.

Он обратился к жителям, которым предстоит эвакуироваться, с просьбой взять документы, ценные вещи и лекарства, а также отключить газ и электричество в домах. Затем следует прибыть в пункт сбора или самостоятельно в пункт временного размещения. В районе, по данным руководителя Абатского муниципального раона, под паводки попали еще 22 населенных пунктов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее предупреждал, что в Тюменской области паводок вскоре достигнет максимального уровня. По последним данным, уровень воды в реке Ишим в регионе за сутки вырос на 22 сантиметра и составил 1197.