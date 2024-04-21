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11:55, 21 апреля 2024Россия

Губернатор российского региона предупредил о наступлении максимального паводка

Тюменский губернатор Моор: через три дня паводок достигнет максимального уровня

Фото: Денис Моргунов / URA.RU / ТАСС

Паводок в Тюменской области скоро достигнет максимального уровня. Об этом со ссылкой на губернатора Тюменской области Александра Моора сообщает РБК.

Уровень воды в реке Ишим в Тюмени за сутки увеличился на 1,4 метра и превысил отметку в 10,5 метра. «Волна движется по Ишиму вниз по течению. Растет уровень в районе Абатска — плюс 64 сантиметра. Пик здесь прогнозируем через три дня. На реке Тобол поднимается уровень. Ожидаем прихода большой воды из Кургана в Упорово», — говорит губернатор. Он отметил, что уже поручил увеличить запас мешков для укрепления насыпи.

Моор добавил, что в Казанском районе региона замечено снижение уровня воды. Он заявил, что в отрезанных из-за воды населенных пунктах сделаны временные дороги. Кроме того, там работают лодочные переправы, перестроены автобусные маршруты, власти отслеживают снабжение жителей продуктами.

В настоящее время власти региона готовятся к скорому спаду уровня воды и освобождению населенных пунктов. Будут разработаны меры по дезинфекции подтопленных домов.

Ранее власти Кургана призвали эвакуироваться живущих вблизи дамбы людей из-за роста уровня воды. В реке Тобол он составил 1015 сантиметров.

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      Алиса Удовик
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