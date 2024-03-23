Карл III заявил о гордости за Кейт Миддлтон после ее признания о раке

Король Великобритании Карл III заявил, что гордится принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которая рассказала об онкологическом заболевании. Об этом написала газета Guardian со ссылкой на представителя Букингемского дворца.

В публикации отмечается, что Карл III очень гордость за Кейт и ее мужество, с которым она выступила. По данным издания, король Карл III и его супруга королева Камилла «продолжат оказывать поддержку и любовь всей семье в это трудное время».

До этого стало известно о том, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости.

22 марта сообщалось, что Миддлтон перенесла хирургическое вмешательство из-за онкологического заболевания. По словам принцессы, новость о болезни стала ударом для ее семьи. Она отметила, что ее близкие делают все, чтобы помочь ей справиться с болезнью.