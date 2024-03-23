Карл III заявил о гордости за Кейт Миддлтон
Король Великобритании Карл III заявил, что гордится принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которая рассказала об онкологическом заболевании. Об этом написала газета Guardian со ссылкой на представителя Букингемского дворца.
В публикации отмечается, что Карл III очень гордость за Кейт и ее мужество, с которым она выступила. По данным издания, король Карл III и его супруга королева Камилла «продолжат оказывать поддержку и любовь всей семье в это трудное время».
До этого стало известно о том, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости.
22 марта сообщалось, что Миддлтон перенесла хирургическое вмешательство из-за онкологического заболевания. По словам принцессы, новость о болезни стала ударом для ее семьи. Она отметила, что ее близкие делают все, чтобы помочь ей справиться с болезнью.