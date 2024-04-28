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14:05, 28 апреля 2024Путешествия

Россиянка отдохнула в Сочи за 267 тысяч и пожаловалась на подносы с объедками

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российская туристка отдохнула в Сочи за 267 тысяч рублей и пожаловалась на несколько неприятных моментов, которые она заметила в отеле. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что она отдыхала десять дней в пятизвездочном отеле Radisson Collection Paradise. Россиянка высоко оценила питание и развлечения, но была разочарована платной доставкой еды в номер.

«Если хочешь еду в номер — еще заплати. И люди платят, а потом выходишь из номера — и в коридоре на полу в ряд стоят подносы с объедками, жаль, я не сфотографировала. Люди отдыхают по полной», — возмутилась путешественница.

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Кроме того, туристке не понравилось, что в спа-зоне в некоторых залах постоянно была вода на полу и что персонал подолгу не убирал грязные и влажные полотенца гостей.

В целом читательница портала осталась довольна отдыхом, но отметила, что поездка обошлась «в круглую сумму». «За эти деньги, возможно, удалось бы поехать за границу. Ну или немного добавить и точно отдохнуть где-то за рубежом, например в Турции. И это мы еще очень сэкономили», — подчеркнула она.

Ранее другая российская туристка побывала в Сочи и описала его фразой «вау-эффекта не произвел». Она также отметила, что город интересный и современный, но очень дорогой.

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      Алина Черненко
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