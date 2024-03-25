Кейт Миддлтон покинула дворец в Виндзоре и уехала в неизвестном направлении

Mirror: Кейт Миддлтон вместе с семьей уехала в неизвестном направлении

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон покинула дворец в Винздоре и уехала в неизвестном направлении. Об этом сообщает издание Mirror.

По предварительным данным, Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми улетели на вертолете в свое поместье Анмер-Холл в Норфолке, где проведут пасхальные каникулы.

22 марта сообщалось, что Миддлтон перенесла хирургическое вмешательство из-за онкологического заболевания. По словам принцессы, новость о болезни стала ударом для ее семьи. Она отметила, что ее близкие делают все, чтобы помочь ей справиться с болезнью.

Король Великобритании Карл III заявил, что гордится принцессой Уэльской, которая рассказала об онкологическом заболевании.