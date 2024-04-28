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13:35, 28 апреля 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

МО России: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новобахмутовка в ДНР

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО).

По сообщению российского оборонного ведомства, в боях за населенный пункт участвовали военнослужащие группы «Центр». Отдельно в МО сообщили, что на донецком направлении были поражены формирования 142-й пехотной, 24-й механизированной и 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также свое тактическое положение улучшили российские военные из других группировок — западной, южной и восточной. А группировка «Днепр» нанесла массированное огневое поражение трем бригадам ВСУ.

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      Марк Леонов
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