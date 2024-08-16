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09:05, 16 августа 2024Из жизни

Кейт Миддлтон серьезно заболела задолго до операции и скрывала болезнь

Daily Beast: болезнь Кейт Миддлтон долго скрывали от публики

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Болезнь Кейт Миддлтон продолжалась значительно дольше, чем считалось прежде. Об этом сообщает издание Daily Beast со ссылкой на расследование Daily Mail.

Источники Daily Mail утверждают, что Миддлтон серьезно заболела задолго до хирургической операции в январе. Несмотря на ухудшившееся самочувствие, первое время ее болезнь скрывали от публики. После операции у нее диагностировали рак.

Не думаю, что люди осознают, через что она прошла за кулисами и сколько времени это продолжалось — гораздо дольше, чем все считают

источник Daily Mail, знакомый с Кейт Миддлтон
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Как выяснило издание, никаких планов, касающихся ее возвращения к прежнему графику работы, пока нет. По всей видимости, в обозримом будущем Миддлтон будет участвовать лишь в самых важных мероприятиях.

Кейт Миддлтон перестала регулярно появляться на публике в декабре 2023 года. Первоначально ее отсутствие объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года. К марту затянувшееся молчание Кейт породило многочисленные теории заговора.

В конце концов Миддлтон пришлось выступить с видеообращением и признаться, что у нее нашли злокачественную опухоль. После этого она снова надолго замолчала. 15 июня она приняла участие в параде Trooping the Colour, проводившемся в честь дня рождения короля Карла III.

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      Олег Парамонов
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