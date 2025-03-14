В России составили портрет автозаемщика при рекордной ключевой ставке

Аналитик Бородавин: Подпадающие под льготные программы активно берут автокредиты

Подпадающие под условия льготных программ автопроизводителей россияне в настоящее время являются одними из самых активных категорий граждан в области автокредитования. Портрет подобного вида заемщиков составил глава кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин. Его слова приводит «Автостат».

Сейчас субсидированная программа от производителей в объеме кредитования новых автомобилей занимает подавляющую долю и составляет порядка 80-85 процентов, отметил эксперт. При этом средняя процентная ставка по ним находится в диапазоне от 13 до 15 процентов годовых. Это гораздо ниже среднерыночной, которая во многом зависит от ключевой, находящейся в настоящее время на рекордно высоком уровне в размере 21 процента годовых.

Подобное обстоятельство делает субсидированные программы от производителей особенно популярными среди россиян, добавил Бородавин. Сейчас такого рода льготные механизмы являются одним из ключевых факторов, поддерживающих спрос на автокредиты в текущих реалиях.

Начальник управления сегмента «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников, в свою очередь, отнес к портрету типичного автозаемщика граждан, подпадающих под условия государственных программ льготного кредитования, а также обеспеченных россиян с низкой долговой нагрузкой. Остальным категориям при столь высокой ключевой ставке и регулярным увеличением утилизационного сбора брать автокредиты становится все труднее, сошлись во мнении аналитики.

На этом фоне ряд экспертов прогнозирует заметный спад продаж новых легковых автомобилей в России. Только за февраль продажи новых машин в РФ упали на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. По итогам 2025 года, согласно их оценке, реализация подобного вида машин в стране сократится на 10-25 процентов. Подобной динамике во многом будет способствовать жесткая денежно-кредитная политика Центробанка и заметное удорожание новых автомобилей.