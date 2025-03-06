Продажи новых легковушек резко упали в феврале

«Автостат»: В феврале продажи легковушек в РФ упали на 25 процентов

В последний зимний месяц этого года в России продали 78 тысяч новых легковых автомобилей. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Достигнутый показатель оказался на 25 процентов ниже, чем в феврале 2024 года. Отмечается, что российский авторынок показал отрицательную динамику впервые с апреля 2023 года. Кроме того, результаты февраля этого года оказались на 12 процентов хуже январских, что, как отметило агентство, происходит весьма нечасто. Последний раз подобное фиксировали в феврале 2015 года.

Ранее о падении продаж новых легковых автомобилей в России сообщал Минпромторг. По его данным, февральские показатели снизились до 77,3 проданных автомашин этого типа, что на 25 процентов меньше, чем в феврале 2024 года. Месячное сокращение ведомство оценило в 13 процентов.

Кроме того, в январе 2024 года в РФ на 42,7 процента упало количество кредитов, выданных на приобретение автомобиля.