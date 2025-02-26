Обрушилась выдача одного вида кредитов

НБКИ: Количество выданных в РФ автокредитов упало почти на 43 процента

В России количество ссуд выданных на приобретение автомобиля снизилось на 42,7 процента. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе было выдано 59,6 тысячи таких займов, в то время как в декабре 2024 года речь шла о 104,1 тысячи. Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то число выданных автозаймов упало на 39,7 процента.

Сократился и совокупный объем этого вида кредитов. Его снижение оценивается в 45,8 процента, до 73,4 миллиарда рублей. Декабрьский показатель составлял 135,4 миллиарда.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем средний размер автокредита в России снизился на 1,4 процента, или до 1,28 миллиона рублей. В то же время, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, средний размер такой ссуды сократился на 14,1 процента.

Кроме того, в 2024 году число кредитов, выданных на приобретение новых легковушек, выросло на 73 процента. Для машин с пробегом этот показатель вырос лишь на процент.