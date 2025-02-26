Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:18, 26 февраля 2025Экономика

Обрушилась выдача одного вида кредитов

НБКИ: Количество выданных в РФ автокредитов упало почти на 43 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Obi - @pixel9propics / Unsplash

В России количество ссуд выданных на приобретение автомобиля снизилось на 42,7 процента. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе было выдано 59,6 тысячи таких займов, в то время как в декабре 2024 года речь шла о 104,1 тысячи. Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то число выданных автозаймов упало на 39,7 процента.

Сократился и совокупный объем этого вида кредитов. Его снижение оценивается в 45,8 процента, до 73,4 миллиарда рублей. Декабрьский показатель составлял 135,4 миллиарда.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем средний размер автокредита в России снизился на 1,4 процента, или до 1,28 миллиона рублей. В то же время, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, средний размер такой ссуды сократился на 14,1 процента.

Кроме того, в 2024 году число кредитов, выданных на приобретение новых легковушек, выросло на 73 процента. Для машин с пробегом этот показатель вырос лишь на процент.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина за ночь пыталась ударить по России с помощью 128 беспилотников

      В Минобороны сообщили о новой атаке на Краснодарский край

      Заморившую голодом девочку-инвалида россиянку заключили под стражу

      Ряд российских банков начал вводить комиссию при продаже долларов нового образца

      Украина и США договорились о сделке по металлам

      Европейских политиков назвали шептунами Трампа из-за его отношения к России

      В Туапсе отменили обязательное посещение детсадов и школ после атаки ВСУ

      Трамп призвал разместить миротворцев на Украине «в приемлемой для всех форме»

      В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

      Обрушилась выдача одного вида кредитов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше