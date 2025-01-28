В России упал средний размер кредита на покупку автомобиля

НБКИ: Средний размер автокредита в РФ сократился на 14,1 процента

Если сравнивать с ноябрем 2024 года, то в декабре средний размер автокредита в России опустился до 1,28 миллиона рублей, сократившись таким образом на 1,4 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Однако в сравнении с аналогичным периодом 2023 года средняя величина такой ссуды уменьшилась на 14,1 процента. В декабре 2023 года речь шла об 1,5 миллиона рублей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, а также Московской и Новосибирской областях зафиксированы самые большие средние размеры выданных автокредитов. Их величина колеблется от 1,68 до 1,39 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на 72 процента выросло количество займов, выданных на покупку новых легковушек. Но если говорить об автокредитах на приобретение их подержанных аналогов, то рост составил лишь один процент. Пиковых значений выдача автокредитов достигла в сентябре, когда результаты сентября 2023 года оказались превышены на 34 процента.

С января по ноябрь 2024 года спрос на автокредиты вырос на 26 процентов.