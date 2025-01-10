Спрос на один вид кредитов вырос больше чем на четверть

Спрос на автокредиты в РФ вырос больше чем на 26 процентов

За 11 месяцев 2024 года спрос на автокредиты вырос на 26 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Это показало исследование, проведенное финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, изменился портрет заемщика. В 2023 году среди всех граждан, пожелавших обзавестись такой ссудой, 68 процентов составляли мужчины и 32 процента — женщины. В 2024 году доля мужчин уменьшилась до 64 процентов, а женщин выросла до 36 процентов. Кроме того, если в 2023 году на заемщиков в возрасте 18-25 лет приходилось лишь девять процентов, то в 2024 году уже 15 процентов.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что за 11 месяцев в РФ выдали 1 миллион 501 тысячу 600 кредитов на приобретение автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года выдача выросла на 67,3 процента. Сумма выданных автозаймов достигла 2 триллионов 150 миллиардов 300 миллионов рублей.

В начале осени покупки автомобилей в кредит упали почти на десять процентов.