Выдача одного вида кредитов подскочила почти на 70 процентов

НБКИ: за 11 месяцев в России выдали больше полутора миллионов автокредитов

В январе-ноябре уходящего года в России выдали 1 миллион 501 тысячу 600 кредитов на приобретение автомобилей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача выросла на 67,3 процента. Причину такого скачка эксперты бюро видят в эффекте низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в 2023 году.

Отмечается, что за 11 месяцев сумма выданных автозаймов дошла до 2 триллионов 150 миллиардов 300 миллионов рублей (плюс 62,5 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Между тем в сентябре покупки автомобилей в кредит упали. В первый месяц осени жители России оформили таких ссуд на 203,9 миллиарда рублей. В месячном выражении снижение составило почти десять процентов. Августовская статистика также показывала спад. Тогда число займов, выданных на приобретение машины, сократилось на 7,6 процента, если сравнивать с июлем.

Известно также, что российские банки решили бороться с навязыванием дополнительных услуг при выдаче автокредитов.