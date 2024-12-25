Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:37, 25 декабря 2024Экономика

Выдача одного вида кредитов подскочила почти на 70 процентов

НБКИ: за 11 месяцев в России выдали больше полутора миллионов автокредитов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В январе-ноябре уходящего года в России выдали 1 миллион 501 тысячу 600 кредитов на приобретение автомобилей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача выросла на 67,3 процента. Причину такого скачка эксперты бюро видят в эффекте низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в 2023 году.

Отмечается, что за 11 месяцев сумма выданных автозаймов дошла до 2 триллионов 150 миллиардов 300 миллионов рублей (плюс 62,5 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Между тем в сентябре покупки автомобилей в кредит упали. В первый месяц осени жители России оформили таких ссуд на 203,9 миллиарда рублей. В месячном выражении снижение составило почти десять процентов. Августовская статистика также показывала спад. Тогда число займов, выданных на приобретение машины, сократилось на 7,6 процента, если сравнивать с июлем.

Известно также, что российские банки решили бороться с навязыванием дополнительных услуг при выдаче автокредитов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту самолета, разбившегося в Казахстане, мог взорваться один предмет. После этого люди начали терять сознание

      Россиянам предсказали аномальный Новый год

      Россиянам перечислили способы купить новогодний подарок «по науке»

      Захарова уличила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в работе на США

      Военный предрек начало тяжелых боев на одном направлении украинского конфликта

      В прибрежной зоне Новороссийска не обнаружили загрязнения нефтепродуктами

      Против российской пенсионерки возбудили дело за поджог упаковки с фейерверками в банке

      Стилист Рогов назвал главное звездное преображение 2024 года

      В МИД назвали одну причину необходимости проведения СВО

      В МИД России высказались о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше