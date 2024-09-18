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11:22, 18 сентября 2024Экономика

Покупка автомобиля в кредит стала терять популярность у россиян

НБКИ: в России уменьшились объем и количество выданных автокредитов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В последний месяц лета 2024 года в России количество выданных кредитов на покупку автомобиля снизилось на 7,6 процента, если сравнивать с июлем. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Результаты собранной им статистики есть в распоряжении «Ленты.ру».

В августе россияне получили 144,1 тысячи автокредитов, в то время как в прошлом месяце этот показатель составил 155,9 тысячи. Однако если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то в августе количество таких ссуд, напротив, выросло на 42,7 процента.

Кроме того, уменьшились объемы выданных займов: 210,6 миллиарда рублей в августе против 230,3 миллиарда в июле. Снижение составило 8,6 процента.

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Больше всего кредитов на приобретение автомобиля выдали в Москве — 7,77 тысячи, и Московской области — 7,74 тысячи. В Татарстане выдали 6,57 тысячи, в Ростовской области — 6,37 тысячи, а в Краснодарском крае — 6,11 тысячи.

Ранее главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков рассказал, что в России подорожала покупка автомобиля в кредит. Ставки по таким займам дошли до 30 процентов годовых.

Известно, что в начале лета средний размер автокредита в России вырос на четыре процента, или до 1,47 миллиона рублей, если сравнивать с показателями последнего месяца весны. Относительно аналогичного периода 2023 года средний чек этого вида ссуд увеличился на 5,3 процента.

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