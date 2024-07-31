Покупка автомобиля в кредит стала дороже

Автоэксперт Кадаков: ставки по автокредитам выросли до 30 процентов годовых

Покупка автомобиля в кредит в России стала дороже — ставки банков по таким займам выросли до 30 процентов годовых. Об этом в беседе с НСН рассказал главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков.

Предлагаемые условия зависят от кредитной организации и заемщика. «Уже сейчас некоторые банки предлагают кредиты под 27 процентов, при некоторых условиях — под 30 процентов», — заявил Кадаков

При этом, по его мнению, россияне все равно постараются приобрести машину в ближайшее время, оформив автокредит. Это связано с опасением потребителей по поводу грядущего увеличения утильсбора, что приведет к росту цен на автомобили, объяснил эксперт. Собеседник агентства отметил, что некоторая просадка на первичном авторынке после роста банковских ставок компенсируется ростом продаж на вторичном.

По сравнению с маем в июне средний размер автокредита в России вырос на четыре процента, или до 1,47 миллиона рублей. Самые большие займы на покупку автомобиля выдают в Москве — 1,95 миллиона, и Санкт-Петербурге — 1,7 миллиона рублей.