В России изменился средний размер автокредита

НБКИ: средний размер автокредита в России достиг 1,47 миллиона рублей

По сравнению с маем 2024 года в июне средний размер автокредита в России вырос на четыре процента, или до 1,47 миллиона рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если же сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то средний чек этого вида ссуд вырос на 5,3 процента.

Самые большие займы на покупку автомобиля выдают в Москве — 1,95 миллиона, и Санкт-Петербурге — 1,7 миллиона рублей. В Московской и Ленинградской областях средний размер кредита составил 1,71 и 1,64 миллиона рублей соответственно. В Ханты-Мансийском АО показатель дошел до 1,56 миллиона рублей.

Самое сильное подорожание автокредитов в первый месяц лета зафиксировали в Самарской области — плюс 10,8 процента. В Ставропольском крае средний чек вырос на 8,1 процента, в Саратовской области — на 7,6 процента. Из 30 регионов только в Омской области средний размер автокредита уменьшился (минус 2,1 процента).

В середине июня сообщалось, что в России рекомендованный доход заемщика, погашающего автокредит, должен быть почти 117 тысяч рублей. За год сумма, требуемая для обслуживания этого вида ссуд, увеличилась почти на 15 процентов.

В конце прошлого года стало известно, что с начала 2023 года жители России получили займов на покупку машины более чем на 1,4 триллиона рублей. Объем оформленных кредитов вдвое превысил статистику 2022 года и на 27 процентов превзошел данные за 2021 год.