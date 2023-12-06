Россияне стали брать больше автокредитов

ВТБ: с начала 2023 года россияне взяли автокредитов на сумму более 1,4 трлн руб.

С начала 2023 года россияне набрали автокредитов на сумму более 1,4 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на исследование банка ВТБ сообщает Autonews.

Объем оформленных займов в 2023-м вдвое превысил показатели прошлого года и на 27 процентов превзошел результаты 2021 года. В ноябре средняя сумма кредита составила порядка 1,3 миллиона рублей, самые большие займы оформляли на новые машины. В первичном сегменте средний размер кредита составил 1,7 миллиона, а в сегменте машин с пробегом —1,2 миллиона рублей.

Как отметил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников, на рынок повлияли реализация отложенного спроса и подорожание машин. Также добиться двукратного роста помог «уверенно восстанавливающийся авторынок за счет расширения отечественного производства и поставок из КНР», добавил он.

По данным ВТБ, в ноябре на покупку машин выдали более 28,3 миллиарда рублей. Больше всего кредитов выдали в Москве и области (более 43 миллиардов рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (более 19 миллиардов), Краснодарском крае (9,2 миллиарда), Татарстане (8,8 миллиарда) и Челябинской области (6 миллиардов).

Чтобы сэкономить на покупке автомобиля, выгоднее оформлять автокредит, чем потребительский, заявила руководитель подразделений кредитования и страхования автомобильного маркетплейса FRESH Ольга Платонова. Банку приходится закладывать под последний больший объем резерва, поэтому ставка по нему будет на 5-7 процентов выше. Кроме того, при оформлении автокредита машина поступает в залог банку, что снижает риски для организации и итоговые проценты по займу.

Как ранее заявили в Банке России за первую половину 2023 года размер задолженности граждан перед банками увеличился на 3,3 триллиона и впервые превысил 32 триллиона рублей. Рост выдачи кредитов оказался максимальным как минимум с 2015 года.