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08:03, 10 ноября 2023Экономика

Названы способы сэкономить на автокредите

Автоэксперт Платонова: автокредит выгоднее потребительского при покупке машины

Фото: Vladyslav Tobolenko / Unsplash

При покупке автомобиля, как нового, так и с пробегом, автокредит намного выгоднее, чем потребительский, сообщила руководитель подразделений кредитования и страхования автомобильного маркетплейса FRESH Ольга Платонова. В беседе с «Лентой.ру» она также назвала способы сэкономить при автокредитовании.

По словам автоэксперта, автокредит выгоднее потребительского, так как банку приходится закладывать под последний больший объем резерва. Соответственно, ставка по нему будет на 5-7 процентов выше, чем по автокредиту.

Кроме того, при оформлении автокредита транспортное средство поступает в залог банку, таким образом минимизируя риски финансовой организации потерять свои средства. Это также положительно влияет на ставку по займу.

Еще одна причина отдать предпочтение автокредиту — процент одобрения заявок на него выше, а некоторые категории граждан могут получить скидку от государства при оформлении

Ольга Платоноваавтоэксперт

«Снизить ставку и сэкономить на процентах при получении автокредита можно в случае внесения первоначального взноса в размере 10-20 процентов от стоимости автомобиля, а также при согласии получить дополнительные услуги, такие как страхование автомобиля, здоровья и жизни. Еще снизить бремя платежей по автокредиту позволят такие действия как реструктуризация, рефинансирование и частичное досрочное погашение займа», — поделилась специалист.

Ранее стало известно, что в России средняя цена на подержанные автомобили возрастом до 15 лет выросла на 2,3 процента, превысив 2 миллиона рублей. Сильнее всего подорожала отечественная Lada (ВАЗ) 2131.

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      Екатерина Смирная
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