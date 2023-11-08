Названа средняя цена на подержанные автомобили в России

«Авто.ру»: средняя цена на подержанные автомобили в России превысила 2 миллиона

Аналитики «Авто.ру» изучили объявления и выяснили, что в октябре средняя цена на подержанные автомобили возрастом до 15 лет выросла на 2,3 процента, превысив 2 миллиона рублей. Сильнее всего подорожала отечественная Lada (ВАЗ) 2131. Об этом исследователи рассказали «Ленте.ру».

«В октябре среди наиболее заметных изменений средней цены на авто с пробегом можно выделить отечественную Lada (ВАЗ) 2131, стоимость которой выросла сильнее всего — на 8 процентов, достигнув в октябре 515 тысяч рублей, — говорится в исследовании «Авто.ру». — Кроме того, на ряд других моделей также зафиксировано повышение средней цены: Renault Logan и Honda Stepwgn стали дороже на 7 процентов, и их можно было приобрести в октябре за 749 тысяч и 2,2 миллиона рублей соответственно».

Та же динамика, по словам аналитиков, наблюдалась относительно автомобиля Volkswagen Jetta, цена которого выросла до 1,4 миллиона рублей. Модели Kia Rio, выпущенные в период с 2009 по 2011 годы, и Hyundai Getz подорожали на 6 процентов, достигнув отметок в 669 и 581 тысячу рублей соответственно.

«Mercedes-Benz V-Класс 2014 года, BMW 5er и Lexus NX период выпуска 2017-2021 годов подешевели на 4 процента, их средняя стоимость составила 7,3, 6,2 и 3,9 миллиона рублей соответственно. Также в число подешевевших автомобилей вошли Chery Tiggo 4 и Toyota Corolla, чья средняя стоимость уменьшилась на 3 процента и к концу месяца составила 1,8 миллиона рублей для каждой из моделей», — рассказали исследователи.

Некоторые модели, как рассказали в «Авто.ру», наоборот, подешевели: подержанная Changan UNI-T — на 3 процента до 1,9 миллиона, Mercedes-Benz GLC — на 3 процента до 5,2 миллиона рублей, Audi Q8 — на 2 процента до 7,9 миллиона, Kia Sorento, — на 2 процента до 2,9 миллиона.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о снижении максимальной рекомендованной стоимости техобслуживания автомобилей Lada. В зависимости от модели и региона России, где оказывается услуга, для клиентов официальных дилеров она подешевеет на сумму от 400 до 7000 рублей.

