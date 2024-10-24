Покупки автомобилей в кредит в России рухнули

НБКИ: выдача автокредитов в сентябре 2024 года в России рухнула на 10 процентов

За первый месяц осени в России рухнули покупки автомобилей в кредит. Об этом со ссылкой на данные НБКИ сообщает Bankiros.

В сентябре 2024 года россияне оформили займов на общую сумму 203,9 миллиарда рублей. Снижение составило почти десять процентов (минус 9,7 процента в месячном выражении).

Также упала выдача автокредитов и в количественном выражении — до 149,4 тысячи штук (минус три процента в сравнении с августом). При этом в годовом выражении их число увеличилось на 41,2 процента.

Согласно данным НБКИ, по итогам первых семи месяцев 2024 года объем выданных в России автокредитов вырос более чем вдвое год к году и достиг почти 1,4 триллиона рублей в денежном выражении. Аналитики связали подобную динамику в первую очередь с эффектом низкой базы в первой половине 2023 года на фоне дефицита новых автомобилей. В результате в 2024-м выросли не только суммарные объемы автозаймов, но и количество одобренных заявок на подобные цели.

В сентябре уровень одобрения в сегменте автокредитования в России вырос до максимума с марта 2024 года и составил 22,4 процента. Столь высокого уровня одобрения автокредитов не фиксировалось в стране с начала весны, когда показатель находился на уровне выше 25 процентов. В то же время в 2023 году он был еще выше и составлял в среднем 30 процентов от всех подобных заявок клиентов.