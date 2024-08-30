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13:39, 30 августа 2024Экономика

Россияне бросились брать автокредиты

НБКИ: объем выданных в России автокредитов вырос более чем вдвое в январе-июле

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По итогам первых семи месяцев 2024 года объем выданных в России автокредитов вырос более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг почти 1,4 триллиона рублей в денежном выражении. Об этом свидетельствуют статистические данные аналитиков Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

В январе-июле кредиторы выдали россиянам займы на общую сумму 1,384 триллиона рублей. Для сравнения: за тот же период 2023 года показатель составил 670,9 миллиарда. Таким образом, за год суммарный объем выданных ссуд на покупки автомобилей вырос на 713,4 миллиарда, или на 106,3 процента.

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Аналитики связали подобную динамику в первую очередь с эффектом низкой базы в первой половине 2023 года на фоне дефицита новых автомобилей. В результате в 2024-м выросли не только суммарные объемы автозаймов, но и количество одобренных заявок на подобные цели. Так, за первые семь месяцев кредиторы выдали 961,7 тысячи ссуд на покупки машин против 500,2 тысячи в январе-июле 2023-го. Годовой прирост составил 92,3 процента, резюмировали эксперты.

Ранее в НБКИ сообщили о росте среднего размера выданных в России автокредитов. По итогам мая 2024 года показатель вырос на 1,2 процента в месячном выражении и достиг уровня в 1,42 миллиона рублей. За 12 месяцев средний размер автозаймов увеличился на 50 тысяч рублей, или на 3,3 процента. Однако майский результат не дотянул до уровней, установленных в начале года. Так, в первом месяце 2024-го показатель находился на отметке в 1,44 миллиона, в феврале составлял 1,46 миллиона, а в марте вернулся к январскому уровню.

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