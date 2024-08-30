Россияне бросились брать автокредиты

НБКИ: объем выданных в России автокредитов вырос более чем вдвое в январе-июле

По итогам первых семи месяцев 2024 года объем выданных в России автокредитов вырос более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг почти 1,4 триллиона рублей в денежном выражении. Об этом свидетельствуют статистические данные аналитиков Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

В январе-июле кредиторы выдали россиянам займы на общую сумму 1,384 триллиона рублей. Для сравнения: за тот же период 2023 года показатель составил 670,9 миллиарда. Таким образом, за год суммарный объем выданных ссуд на покупки автомобилей вырос на 713,4 миллиарда, или на 106,3 процента.

Аналитики связали подобную динамику в первую очередь с эффектом низкой базы в первой половине 2023 года на фоне дефицита новых автомобилей. В результате в 2024-м выросли не только суммарные объемы автозаймов, но и количество одобренных заявок на подобные цели. Так, за первые семь месяцев кредиторы выдали 961,7 тысячи ссуд на покупки машин против 500,2 тысячи в январе-июле 2023-го. Годовой прирост составил 92,3 процента, резюмировали эксперты.

Ранее в НБКИ сообщили о росте среднего размера выданных в России автокредитов. По итогам мая 2024 года показатель вырос на 1,2 процента в месячном выражении и достиг уровня в 1,42 миллиона рублей. За 12 месяцев средний размер автозаймов увеличился на 50 тысяч рублей, или на 3,3 процента. Однако майский результат не дотянул до уровней, установленных в начале года. Так, в первом месяце 2024-го показатель находился на отметке в 1,44 миллиона, в феврале составлял 1,46 миллиона, а в марте вернулся к январскому уровню.