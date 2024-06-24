В России вырос средний размер автокредитов

НБКИ: средний размер выданных автокредитов в России вырос до 1,42 млн рублей

По итогам мая средний размер выданных в России автокредитов вырос на 1,2 процента в сравнении с апрельским показателем и достиг уровня в 1,42 миллиона рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которым ознакомилась «Лента.ру».

Для сравнения, в апреле средний размер выданных автозаймов в стране составлял 1,4 миллиона рублей. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 20 тысяч рублей. В годовом выражении прирост составил 50 тысяч рублей, или 3,3 процента, резюмировали аналитики.

В то же время майский результат не дотянул до уровней начала года. Так, в январе средний размер выданных автокредитов составлял 1,44 миллиона рублей, в феврале — 1,46 миллиона, а в марте вернулся к отметке в 1,44 миллиона. Во второй половине 2023-го значения также были существенно выше. Например, в сентябре показатель составлял 1,51 миллиона, а в октябре — 1,53 миллиона, заключили эксперты.

Ранее директор НБКИ Алексей Волков спрогнозировал сохранение высокого спроса россиян на автокредиты по оставшимся льготным программам. При этом, как уточнил он, российские банки будут выдавать подобные займы только клиентам с высоким персональным рейтингом. Подобная стратегия будет обусловлена стремлением финансовых организаций снизить потенциальные риски.