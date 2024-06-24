Аналитики спрогнозировали спрос россиян на автокредиты и ипотеку

НБКИ: спрос на ипотеку и потребительские кредиты в России останется высоким

Россияне сохранят высокий спрос на автокредиты и ипотеку по оставшимся льготным программам. Об этом заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Его прогноз приводят «Известия». Однако банки будут одобрять займы только заемщикам с высоким персональным рейтингом.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков констатировал, что спрос на потребительские кредиты не снизился, несмотря на высокую ставку. Аналитик полагает, что объемы кредитования в России продолжат расти — люди справляются с обслуживанием кредитов, а уровень проблемных задолженностей снижается.

По словам директора дирекции розничных продуктов банковской группы ТКБ Алексея Глушенкова, если ситуация в стране резко не ухудшится, россияне продолжат брать займы на покупку бытовой техники, ремонт, обучение детей.

Экономист ИК «Ренессанс Капитал» по России и странам СНГ Андрей Мелащенко подчеркнул, что условия кредитования физических лиц стали строже. Но потребкредитование растет за счет кредитных карт, ставки по которым и прежде были высокими.

С тем, что спрос населения на потребительские займы не падает, согласен младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Розничное кредитование стало для банков более маржинальным, но и более рисковым. Это значит, что закредитованные граждане могут вскоре столкнуться с менее выгодными ставками по этим ссудам. Возможно, им начнут чаще отказывать в выдаче кредита.

Руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова, убеждена, что в 2024 году условия по потребительским кредитам сильно не изменятся. Не повлияют на это даже манипуляции Банка России с ключевой ставкой, так как ставки по этим займам уже дошли до предела. Снизятся они не раньше следующего года, когда ЦБ, возможно, решит смягчить денежно-кредитную политику.

В свою очередь, председатель правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин предположил, что до конца 2024 года ставки по кредитам вырастут, а банки, оценивая заемщиков, проявят более консервативный подход.

По данным НБКИ в России, уже второй месяц подряд падает количество новых кредитных крат. В марте банки выдали их 2,32 миллиона, в апреле 2,3 миллиона, а в мае уже 2,29 миллиона. Общий объем лимитов по таким картам в мае опустился сразу на 2,93 процента, до 234,9 миллиарда рублей.

По итогам последнего месяца весны в РФ увеличилось число выданных займов на покупку автомобиля. Рост — 10,4 процента, если сравнивать с данными за апрель.

Также в 2,5 раза выросла выдача ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. С января по май 2024 года объем выданных займов достиг 289 миллиардов рублей, а количество кредитов выросло до 60 тысяч.