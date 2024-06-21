Россияне стали оформлять меньше кредитных карт

НБКИ: количество выданных кредитных карт уменьшается второй месяц подряд

Количество выдаваемых банками новых кредитных карт уменьшается второй месяц подряд. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) пишут «Ведомости».

В марте россияне оформили 2,32 миллиона кредиток, в апреле — 2,3 миллиона (минус 0,86 процента), а в мае их число сократилось до 2,29 миллиона (минус 0,43 процента). При этом в прошлом месяце снизился и общий объем лимитов по таким картам — сразу на 2,93 процента, до 234,9 миллиарда рублей.

Такая тенденция может быть связана с ограничениями Центробанка (макропруденциальные лимиты, МПЛ), направленными на сокращение выдачи кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Регулятор определил долю заемщиков с ПДН (соотношением платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу заемщика) более 80 процентов в портфеле банка — на них должно приходится не более 5 процентов от выданных за квартал необеспеченных кредитов. Для заемщиков с ПДН от 50 до 80 процентов объем выдачи займов ограничен 10 процентами. А с 1 июля ЦБ ужесточил требования для кредитов — банки не смогут выдавать карты или повышать по ним лимиты, если ПДН заемщика превышает 80 процентов.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин считает, что снижение числа выданных кредитных карт не кардинальное и может говорить об определенном насыщении рынка на фоне ограничений регулятора и текущей экономической обстановки. При этом кредитная и потребительская активность россиян находятся на высоком уровне, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Еще одной причиной снижения выдачи кредиток в мае могло стать большое количество выходных в этом месяце, предположил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Он считает, что снижение спроса на кредиты сейчас маловероятно, так как интерес к ним поддерживают высокие ставки. Клиенты пользуются льготным периодом по картам, сохраняя собственные средства на накопительных счетах, получая дополнительный доход, объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что по итогам мая 2024 года число выданных автокредитов в России выросло на 10,4 процента в сравнении с апрельским показателем и достигло уровня 152,5 тысячи единиц. Для сравнения, в апреле в стране выдали в общей сложности 138,1 тысячи таких займов. Речь идет о кредитах на приобретение как новых автомобилей, так и транспортных средств с пробегом.