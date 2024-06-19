В России выросли выдачи автокредитов

НБКИ: число выданных автокредитов в России выросло на 10,4 процента в мае

По итогам мая 2024 года число выданных автокредитов в России выросло на 10,4 процента в сравнении с апрельским показателем и достигло уровня в 152,5 тысячи единиц. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения, в апреле в России выдали в общей сложности 138,1 тысячи автокредитов. Таким образом, за месяц число выданных займов на покупку машин увеличилось на 14,1 тысячи. Речь идет о кредитах на приобретение как новых автомобилей, так и транспортных средств с пробегом, уточнили эксперты.

При этом майский результат не дотянул до рекордного в этом году показателя в 156,1 тысячи автокредитов — такой объем выдач был зафиксирован в стране по итогам марта. В то же время он значительно опередил январский (87,1 тысячи выданных автозаймов) и февральский (112,6 тысячи) уровни, резюмировали аналитики.

Ранее в НБКИ оценили требуемый ежемесячный доход для покупки машины в кредит почти в 117 тысяч рублей. Для сравнения, в начале весны 2023 года рекомендованный оклад составлял 102 тысячи. Однако ближе к концу декабря обслуживание подобных займов в стране подорожало в среднем до 121,2 тысячи. Только в начале 2024 года динамика роста стоимости автокредитов начала постепенно ослабевать.