Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:27, 19 июня 2024Экономика

В России выросли выдачи автокредитов

НБКИ: число выданных автокредитов в России выросло на 10,4 процента в мае

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам мая 2024 года число выданных автокредитов в России выросло на 10,4 процента в сравнении с апрельским показателем и достигло уровня в 152,5 тысячи единиц. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения, в апреле в России выдали в общей сложности 138,1 тысячи автокредитов. Таким образом, за месяц число выданных займов на покупку машин увеличилось на 14,1 тысячи. Речь идет о кредитах на приобретение как новых автомобилей, так и транспортных средств с пробегом, уточнили эксперты.

При этом майский результат не дотянул до рекордного в этом году показателя в 156,1 тысячи автокредитов — такой объем выдач был зафиксирован в стране по итогам марта. В то же время он значительно опередил январский (87,1 тысячи выданных автозаймов) и февральский (112,6 тысячи) уровни, резюмировали аналитики.

Ранее в НБКИ оценили требуемый ежемесячный доход для покупки машины в кредит почти в 117 тысяч рублей. Для сравнения, в начале весны 2023 года рекомендованный оклад составлял 102 тысячи. Однако ближе к концу декабря обслуживание подобных займов в стране подорожало в среднем до 121,2 тысячи. Только в начале 2024 года динамика роста стоимости автокредитов начала постепенно ослабевать.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского допустили приглашение России на следующий саммит мира

      Россия подписала соглашение о воздушном сообщении с популярной курортной страной

      Маляр закрасил двойную сплошную в Подмосковье «для удобства»

      Премьер Эстонии оценила шансы стать главой евродипломатии

      В России ответили на готовность Эстонии обсудить отправку военных на Украину

      На Украине потребовали наказать депутата Рады за российский флаг

      В России начали создание атомной подводной лодки пятого поколения

      Россиянин придумал необычный способ уберечь здание от сноса

      11-летняя дочь Ким Кардашьян показала естественную внешность матери

      Минобороны сообщило о предотвращенной террористической атаке на территорию России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше