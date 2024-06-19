Россияне стали активнее брать ипотеку на один вид жилья

ДОМ.РФ: выдачи ипотеки на частные дома выросли в 2,5 раза

Выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России увеличились в 2,5 раза. Такие данные агентству ТАСС привели в аналитическом центре ДОМ.РФ.

За первые пять месяцев года объем выданных ссуд достиг 289 миллиардов рублей. Количество кредитов при этом выросло до 60 тысяч. «В результате доля такой ипотеки в сегменте строящегося жилья выросла на 11 процентных пунктов (год к году) и почти достигла 24 процентов по количеству выданных кредитов», — подсчитали в компании.

Более 99 процентов кредитов, оформленных для покупки частного дома, были взяты по госпрограммам: 60 процентов из них — по льготной ипотеке на новостройки, 30 процентов — по семейной. Именно благодаря льготным программам среди желающих поднимается спрос на «первичку». Так, в мае число кредитов, выданных на покупку готовых домов, упало на 41 процент, а на строительство новых — подскочило на 72 процента.

В дальнейшем эксперты прогнозируют снижение показателя. «Мы ожидаем, что во второй половине года в связи со сворачиванием льготной ипотеки на новостройки количество выданных кредитов на строительство индивидуального жилья сократится. Однако выпадающие объемы будут частично скомпенсированы за счет расширения условий Семейной ипотеки на сегмент индивидуального жилищного строительства», — пояснил руководитель центра Михаил Гольдберг. На данный момент в стране около 25 процентов частных домов возводится с ипотекой. К 2030 году, по его прогнозу, показатель вырастет до 50 процентов.

Ранее аналитики зафиксировали рост цен на дачи. Загородные дома прибавили в стоимости 15,5 процента, причем заметнее всего недвижимость подорожала на Алтае.