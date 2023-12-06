В России выросли цены на дачи

Цены на дачи в России выросли в среднем на 15,5 процента

Стоимость коттеджей и дач в России за 2023 год поднялась в среднем на 15,5 процента. Исследование загородного сегмента рынка недвижимости провели аналитики портала «Мир квартир». Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, лидером роста стала республика Алтай — там цены выросли почти на 46 процентов. Высокие показатели фиксируют в Чувашии (40,5 процента) и в Курганской области (34,7 процента). Меньше всего ценник на индивидуальное жилье изменился в Еврейской автономной области (0,6 процента), на Сахалине (0,8 процента) и в Севастополе (1 процент). Снижение цен зафиксировано лишь в Магаданской области — объекты в регионе подешевели на 6,1 процента.

В среднем по стране загородная недвижимость стоит 6,9 миллиона рублей. Дороже всего покупка дачи обойдется в Москве — средняя цена составляет 25,7 миллиона рублей. Чуть ниже цены в Санкт-Петербурге — 19,2 миллиона рублей. В Подмосковье покупка коттеджа встанет в 14,9 миллиона рублей, заключили специалисты портала. Среди наиболее доступных вариантов они назвали Курганскую область — местные частные дома стоят около 3 миллионов рублей, в 8,6 раза дешевле, чем в столице. За дачу в Кемеровской и Еврейской автономной области можно отдать 3,3 миллиона рублей, в Мордовии — 3,7 миллиона.

Рост цен, по мнению экспертов, обусловлен инфляцией и подорожанием стройматериалов. Также надо учитывать, что сезон продаж загородных домов приходится на лето и осень, к декабрю самые бюджетные варианты раскуплены и средний ценник поднимается. Кроме того, на стоимости коттеджей сказалось то, что ипотека для россиян стала менее доступной. Выбирая между квартирой и дачей, покупатель скорее выберет вторую, потому что за ту же цену он получит большую жилплощадь и вдобавок участок земли, объяснили аналитики.

Ранее россиян предупредили о рисках при покупке недвижимости в стародачном поселке. Коммуникации в таких домах находятся в плохом состоянии — новым владельцам придется полностью менять проводку и водопровод. Кроме того, подобные объекты нуждаются в реконструкции или полной перестройке. Не все собственники грамотно решают вопросы с приватизацией и межеванием.