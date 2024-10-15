Россиянам стали чаще одобрять заявки на автокредиты

НБКИ: уровень одобрения в сегменте автокредитования вырос до 22,4 % в сентябре

По итогам сентября уровень одобрения в сегменте автокредитования в России вырос до максимума с марта 2024 года и составил 22,4 процента. О том, что отечественные банки стали чаще давать положительный ответ на заявки клиентов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Уточняется, что столь высокого уровня одобрения автокредитов не фиксировалось в стране с начала весны, когда показатель находился на уровне выше 25 процентов. В то же время в 2023 году он был еще выше и составлял в среднем 30 процентов от всех подобных заявок клиентов.

В НБКИ отметили, что восстановление уровня одобрения в сегменте автокредитования наблюдается последние три месяца после резкого падения весной и в начале лета. При этом показатель продолжает расти на фоне рекордного объема выдач подобных займов и вопреки ужесточению денежно-кредитной политики руководства Центробанка, резюмировали эксперты.

Ранее в НБКИ сообщили, что по итогам первых девяти месяцев 2024 года россияне подали в общей сложности более 10 миллионов заявок на получение автокредита. Наибольший спрос аналитики зафиксировали в Татарстане — банки этого региона получили за отчетный период 520,6 тысячи подобных обращений от клиентов. На втором месте по этому показателю оказался Краснодарский край (507 тысяч), а тройку лидеров замкнула Московская область (492,9 тысячи).