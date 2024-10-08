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15:50, 8 октября 2024Экономика

Назван регион России с самым большим числом заявок на автокредиты

НБКИ: в России одобрили только 18 процентов заявок на получение автокредита

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

С января по сентябрь 2024 года россияне подали больше 10 миллионов заявок на получение автокредита. Об этом «Ленте.ру» сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По его данным, одобрено было только 18 процентов таких обращений. Кроме того, лишь 70 процентов одобрений реализовалось в полученные займы.

Больше всего заявок на получение такого кредита подали в Татарстане. Речь идет о 520,6 тысячи обращений. В Краснодарском крае 507 тысяч, в Московской области 492,9 тысячи, в Москве 487,5 тысячи, а в Башкирии 417,8 тысячи.

Самая высокая доля одобренных заявок в январе-сентябре 2024 года зафиксирована в Татарстане (25,2 процента), Чувашии (24,6 процента), Кировской области (22,3 процента), Удмуртской Республике (22 процента) и Нижегородской области (21,8 процента). Столица и Санкт-Петербург показали 19,3 и 21,7 процента соответственно.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в 2024 году спрос на автокредиты остается высоким. Однако по мере ужесточения денежно-кредитной политики регулятора банки и иные кредиторы снижают свой аппетит к риску и предпочитают ориентироваться на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности.

Ранее сообщалось, что с января по июль 2024 года объем выданных в России займов на приобретение автомобиля вырос больше чем вдвое, если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го, и достиг почти 1,4 триллиона рублей.

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