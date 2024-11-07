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10:34, 7 ноября 2024Экономика

В России начали бороться с навязыванием услуг при автокредитовании

Банки пригрозили дилерам разрывом отношений за навязывание услуг в автокредитах
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российские банки начали бороться с навязыванием дополнительных услуг при выдаче кредитов на покупку автомобиля. Об этом сообщает РБК.

Бороться с навязыванием услуг среди дилеров начали по рекомендации регулятора.

«Насколько я понимаю, состоялась встреча всех более-менее крупных банков с представителями ЦБ, где регулятор попросил участников рынка своими силами побороться с этой ситуацией, с недобросовестными практиками. Банки пришли к консенсусу, начали эту историю продвигать и рассылают дилерам письма с новыми условиями», — пояснил старший проектный лидер Frank RG Станислав Сухов.

Дилеров предупредили, что больше не будут выдавать автокредиты по заявкам, если в «тело» ссуд включена стоимость дополнительных услуг, которые де-факто являются невозвратными. За нарушения пригрозили разрывом сотрудничества и «блокировкой» партнеров. Некоторые банки ввели ограничения по максимальной сумме добавляемых услуг дилера или ограничили процентное соотношение суммы кредита к «вмененным продуктам».

Ранее глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова допустила, что в скором времени Центробанк будет устанавливать прямые количественные ограничения в автокредитовании. Регулятор намерен завершить согласование этой меры с правительством России в ближайшее время. Это необходимо, чтобы ограничения по автокредитованию в стране заработали в полной мере, резюмировала Данилова.

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