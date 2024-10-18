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15:02, 18 октября 2024Экономика

ЦБ раскрыл возможные сроки появления лимитов на автокредиты

Глава отдела ЦБ Данилова: лимиты по автозаймам в РФ могут появиться в 2025 году

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Центробанк (ЦБ) рассчитывает получить возможность устанавливать прямые количественные ограничения в автокредитовании и ипотеке с 1 апреля 2025 года. Об этом заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова, ее слова приводит РБК.

Она уточнила, что ЦБ намерен завершить согласование этой меры с правительством России в ближайшее время. Если в апреле следующего года регулятор получит соответствующее право, регулятор приступит к разработке дополнительных нормативных актов по этим макропруденциальным лимитам (МПЛ). Это необходимо, чтобы ограничения по ипотеке и автокредитованию в стране заработали в полной мере, резюмировала Данилова.

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Ранее о намерении ввести в России количественные ограничения для автокредитования и ипотеки говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Речь идет, в частности, о планах регулятора снизить долю рискованных автозаймов. До этого соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.

Основатель и руководитель «Первой Гильдии Ростовщиков» Эльвира Глухова отмечала, что по итогам первого квартала 2024 года один из наиболее высоких темпов роста на российском рынке займов продемонстрировало автокредитование. По ее данным, портфель подобных кредитов в РФ в январе-марте вырос на 53 процента. Подобную динамику она связала с рядом факторов, включая активное оформление займов клиентам без кредитной истории и с фактами просрочек. При этом значительные риски, по словам эксперта, банки компенсируют высокими ставками.

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      Анатолий Акулов
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