Разгон рынка кредитования в России объяснили

Экономист Глухова: кредитование разгоняют льготные программы и неопределенность

Кредитование в России разгоняют льготные программы, неопределенность и высокий уровень инфляции. Такое объяснение ситуации на рынке дала «Ленте.ру» экономист, основатель и руководитель «Первой Гильдии Ростовщиков» Эльвира Глухова.

Сейчас в стране растут все виды кредитов: потребительские, на авто, карты, займы для бизнеса. На фоне новостей об сокращении льготных программ также активизировалась и выдача ипотеки — многие граждане поспешили запрыгнуть в последний вагон.

В первом квартале 2024-го рост розничного кредитования в годовом выражении разогнался с 2 до 3,7 процента. Сильнее всего ускорились автокредитование и выдача по карточным продуктам — на 53 и 73 процента год к году соответственно. Такие показатели обусловлены ростом оформления займов клиентам без кредитной истории и с фактами просрочек. Высокие риски и снижение качества портфеля компенсируются высокими ставками.

«Кроме стремительно падающего качества портфеля есть еще несколько важных цифр. Более 13 миллионов человек обслуживает по 3 кредита, средний уровень задолженности достиг миллиона рублей, многие покупатели брали кредиты на первый взнос, а количество ипотечных заемщиков, которым на момент погашения будет 65 лет, достиг 40 процентов», — пояснила Глухова.

Россияне стремятся потратить средства на недвижимость из-за высоких инфляционных ожиданий и недостаточной финансовой грамотности, которая не дает им осознать, что рост зарплат отстал от уровня закредитованности. Однако предстоящая просадка выдачи ипотечных займов на фоне отмены льготных программ должна немного остудить рынок, допустила эксперт.

По данным ВТБ, в июне выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза в преддверии окончания действия льготной программы. К концу месяца выдача займов может достичь 780 миллиардов рублей (плюс 45 процентов к маю и почти четверть к июню 2023 года). Эксперты объясняют всплеск спроса завершением массовой льготной ипотеки и прежних условий по семейной программе, когда россияне спешат оформить сделку по старым правилам.