Россияне ринулись брать ипотеку перед окончанием действия льготной программы

В июне выдача ипотеки в России выросла в 1,5 раза

Выдачи ипотеки в России в июне выросли в 1,5 раза в преддверии окончания действия льготной программы, сообщает РБК со ссылкой на данные ВТБ.

По итогам июня выдача ипотеки в России может составить 780 миллиардов рублей (рост более чем на 45 процентов к маю и почти на четверть к июню 2023 года). Эксперты объясняют всплеск спроса завершением массовой льготной ипотеки и прежних условий по семейной программе, когда россияне спешат оформить сделку по старым правилам. По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, особенный рост спроса был заметен на прошлой неделе, а резко выросший спрос на популярные госпрограммы привел почти к 50-процентному росту продаж по отношению к прошлому годы.

Охлаждение на рынке ипотеки эксперты прогнозируют со второго полугодия, особенно заметно снижение интереса ожидается в июле-августе (примерно на четверть к июню). При этом специалисты напомнили, что в последние 15 лет выдачи прирастали в среднем на три процента месяц к месяцу. На динамику, помимо окончания действия льготной программы, будут влиять высокие ставки по обычной ипотеке и ужесточившаяся политика Центробанка (ЦБ). «Мы ожидаем, что по итогам года рыночные продажи сократятся примерно на треть к прошлому году и составят порядка 5,3–5,4 триллиона рублей», — уточнил Сергей Бабин.

По оценкам банка, всего по итогам первого полугодия 2024 года россияне взяли на покупку жилья более 2,8 триллиона рублей, на восемь процентов меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В основном кредиты были взяты на льготных условиях, средний размер займа составил около 3,8 миллиона рублей (на 500 тысяч рублей больше, чем год назад). Снижение чека в банке объяснили уменьшением максимальной суммы кредитов в рамках программы господдержки-2020 для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до шести миллионов рублей.

В России с 1 июля 2024 года перестала действовать программа льготной ипотеки под восемь процентов годовых, по которой можно было получить кредит до шести миллионов рублей с первоначальным взносом до 30 процентов сроком до 30 лет. Программа «Семейная ипотека» продолжит действовать до 2030 года. Ставка по ней сохранится на прежнем уровне в шесть процентов. Однако не исключено, что условия по этой программе изменятся.

Эксперты подсчитали, что для одобрения на выдачу ипотечного кредита на покупку квартиры после 1 июля в Москве зарплата заемщика должна составлять 233,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — не меньше 164,8 тысячи рублей.