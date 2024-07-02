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13:11, 2 июля 2024Экономика

Россияне ринулись брать ипотеку перед окончанием действия льготной программы

В июне выдача ипотеки в России выросла в 1,5 раза
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Выдачи ипотеки в России в июне выросли в 1,5 раза в преддверии окончания действия льготной программы, сообщает РБК со ссылкой на данные ВТБ.

По итогам июня выдача ипотеки в России может составить 780 миллиардов рублей (рост более чем на 45 процентов к маю и почти на четверть к июню 2023 года). Эксперты объясняют всплеск спроса завершением массовой льготной ипотеки и прежних условий по семейной программе, когда россияне спешат оформить сделку по старым правилам. По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, особенный рост спроса был заметен на прошлой неделе, а резко выросший спрос на популярные госпрограммы привел почти к 50-процентному росту продаж по отношению к прошлому годы.

Охлаждение на рынке ипотеки эксперты прогнозируют со второго полугодия, особенно заметно снижение интереса ожидается в июле-августе (примерно на четверть к июню). При этом специалисты напомнили, что в последние 15 лет выдачи прирастали в среднем на три процента месяц к месяцу. На динамику, помимо окончания действия льготной программы, будут влиять высокие ставки по обычной ипотеке и ужесточившаяся политика Центробанка (ЦБ). «Мы ожидаем, что по итогам года рыночные продажи сократятся примерно на треть к прошлому году и составят порядка 5,3–5,4 триллиона рублей», — уточнил Сергей Бабин.

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По оценкам банка, всего по итогам первого полугодия 2024 года россияне взяли на покупку жилья более 2,8 триллиона рублей, на восемь процентов меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В основном кредиты были взяты на льготных условиях, средний размер займа составил около 3,8 миллиона рублей (на 500 тысяч рублей больше, чем год назад). Снижение чека в банке объяснили уменьшением максимальной суммы кредитов в рамках программы господдержки-2020 для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до шести миллионов рублей.

В России с 1 июля 2024 года перестала действовать программа льготной ипотеки под восемь процентов годовых, по которой можно было получить кредит до шести миллионов рублей с первоначальным взносом до 30 процентов сроком до 30 лет. Программа «Семейная ипотека» продолжит действовать до 2030 года. Ставка по ней сохранится на прежнем уровне в шесть процентов. Однако не исключено, что условия по этой программе изменятся.

Эксперты подсчитали, что для одобрения на выдачу ипотечного кредита на покупку квартиры после 1 июля в Москве зарплата заемщика должна составлять 233,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — не меньше 164,8 тысячи рублей.

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      Мария Черкасова
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