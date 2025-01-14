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17:51, 14 января 2025Экономика

В 2024 году россияне бросились за одним видом кредитов

«Автостат»: Число кредитов на покупку новых легковушек выросло на 73 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В минувшем году число кредитов, выданных на приобретение новых легковых автомобилей, выросло на 73 процента. Об этом сообщило агентство «Автостат».

При этом количество автокредитов на приобретение машин с пробегом увеличилось лишь на процент.

Отмечается, что пик выдачи автокредитов выпал на первый месяц осени. Тогда количество выданных займов этого вида на 34 процента превысило результат сентября 2023 года.

По данным Национального бюро кредитных историй, с января по ноябрь 2024 года спрос на автокредиты вырос на 26 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, если в позапрошлом году 68 процентов россиян, бравших эти ссуды, составляли мужчины и 32 процента — женщины, то в 2024 году доля первых уменьшилась до 64 процентов, а вторых — выросла до 36 процентов.

Также известно, что в ноябре средняя цена нового автомобиля выросла всего на один процент (по сравнению с октябрем) и составила примерно 3,7 миллиона рублей.

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