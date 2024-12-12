Среднюю цену нового автомобиля в России подсчитали

«Авто.ру»: в ноябре новый автомобиль подорожал до 3,7 миллиона рублей

По сравнению с октябрем в ноябре средняя цена нового автомобиля выросла всего на один процент и составила примерно 3,7 миллиона рублей. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на «Авто.ру».

В десятке самых подорожавших моделей на первых позициях оказались электрокар Zeekr 001 и гибрид Seres M5. Первый вырос в цене на 7,4 процента, до 8,2 миллиона рублей, а второй на 4,6 процента, до 6,2 миллиона рублей.

Аналитики констатировали, что автомобили дорожают медленнее, чем предполагалось. Более того, некоторые модели осенью даже подешевели. В данном случае речь идет о таких популярных китайских брендах, как Geely и Chery. А по итогам ноября сильнее всего в цене потерял Mitsubishi Outlander, чья стоимость упала почти на десять процентов.

Ранее появился прогноз о 20-процентном снижении спроса на новые автомобили в начале 2025 года. Также есть версия, что продажи новых легковушек могут упасть в следующем году на десять процентов по сравнению с 2024 годом, до 1,43 миллиона штук. В свою очередь, автосалоны уже отказались от традиционных новогодних скидок на новые автомобили.