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11:31, 6 декабря 2024Экономика

Россияне не дождутся скидок на новые автомобили

«Ъ»: дилеры в России решили обойтись без новогодних скидок на новые автомобили
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Автосалоны не планируют традиционных новогодних скидок на новые автомобили, потому что цены на них растут слишком быстро. Об этом со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) пишет «Коммерсантъ».

Осложнение экономической ситуации в целом накладывается на тот факт, что дисконты на машины в условиях падающего рынка уже достигли пиков. Единственное, чего могут дождаться потенциальные покупатели, это некоторые подарки и предложения, но в меньших, чем раньше, масштабах, заключили в ассоциации.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов назвал главной скидкой конца 2024 года отсутствие повышения цен. С учетом всех макроэкономических показателей стоимость автомобилей должна расти, и если ее сдерживают, то уже хорошо.

По его словам, импортеры уже присылают сообщения о росте цен, в некоторых случаях речь идет о добавлении 150 тысяч рублей. Такие наценки связаны с падением курса рубля и индексацией утильсбора.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев подтвердил, что скидок больше, чем есть сейчас, ждать не стоит. Если три-четыре года назад у дилеров хватало запасов для «красивых акций», то теперь его нет. Единственным смыслом привлечь клиента скидкой, уточнил он, может стать желание разгрузить склады до января.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что компания задумалась о снижении утвержденного производственного плана в 500 тысяч автомобилей на 2025 год из-за сильного снижения продаж.

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