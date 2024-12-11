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15:30, 11 декабря 2024Экономика

Спрогнозирован очередной скачок цен на автомобили

Автоэксперт Тузов: цены на новые автомобили вырастут на 10-15 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В начале 2025 года Россия столкнется с 10-20 процентным падением спроса на новые автомобили, спрогнозировал независимый автоэксперт Алексей Тузов. Его процитировали «Известия».

Ожидается скачок цен на 10-15 процентов.

Тузов подчеркнул, что после того, как российский рынок покинули европейские, японские и корейские производители и началась экспансия китайских брендов, был удовлетворен не только отложенный, но и опережающий спрос россиян на новые авто. Еще одним поводом поторопиться с покупкой стали ожидания повышения утилизационного сбора и ключевой ставки Банка России.

Ранее сообщалось, что в 2025 году продажи новых легковых автомобилей могут упасть до 1,43 миллиона единиц. Согласно другому прогнозу, показатели останутся на уровне нынешнего года. Кроме того, есть версия, что снижение продаж составит 20 процентов.

При этом российские автосалоны отказались от традиционных новогодних скидок на новые автомобили, обосновав это слишком быстрым ростом цен на эти транспортные средства.

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