В России допустили снижение продаж автомобилей на 10-20 процентов в 2025 году

«Автостат» спрогнозировал снижение продаж новых авто в 2025 году на 10 %

Продажи новых легковых автомобилей могут упасть в следующем году на 10 процентов по сравнению с 2024 годом, до 1,43 миллиона штук, допускается в базовом прогнозе «Автостата», о котором со ссылкой на презентацию гендиректора аналитического агентства Сергея Целикова сообщает ТАСС.

Оптимистичный сценарий специалистов предполагает сохранение продаж на уровне текущего года (запланирован на уровне 1,59 миллиона авто, с ростом в полтора раза), а негативный — снижение на 20 процентов, до 1,27 миллиона машин.

Также в «Автостате» ожидают роста цен на новые легковые автомобили на 10 процентов к лету следующего года, среди факторов которого назвали в том числе предстоящее в январе повышение утильсбора.

Ранее стало известно, что в «АвтоВАЗе» на фоне негативной динамики продаж задумались о снижении утвержденного производственного плана в 500 тысяч автомобилей на 2025 год. В помесячном выражении продажи автомобилей в РФ снизились в ноябре почти на треть, что, по словам экспертов, частично обусловлено эффектом высокой базы, поскольку в сентябре-октябре показатель рос перед введением утилизационного сбора.