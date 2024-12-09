Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:09, 9 декабря 2024Экономика

В России допустили снижение продаж автомобилей на 10-20 процентов в 2025 году

«Автостат» спрогнозировал снижение продаж новых авто в 2025 году на 10 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей могут упасть в следующем году на 10 процентов по сравнению с 2024 годом, до 1,43 миллиона штук, допускается в базовом прогнозе «Автостата», о котором со ссылкой на презентацию гендиректора аналитического агентства Сергея Целикова сообщает ТАСС.

Оптимистичный сценарий специалистов предполагает сохранение продаж на уровне текущего года (запланирован на уровне 1,59 миллиона авто, с ростом в полтора раза), а негативный — снижение на 20 процентов, до 1,27 миллиона машин.

Также в «Автостате» ожидают роста цен на новые легковые автомобили на 10 процентов к лету следующего года, среди факторов которого назвали в том числе предстоящее в январе повышение утильсбора.

Ранее стало известно, что в «АвтоВАЗе» на фоне негативной динамики продаж задумались о снижении утвержденного производственного плана в 500 тысяч автомобилей на 2025 год. В помесячном выражении продажи автомобилей в РФ снизились в ноябре почти на треть, что, по словам экспертов, частично обусловлено эффектом высокой базы, поскольку в сентябре-октябре показатель рос перед введением утилизационного сбора.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Так заканчивают все диктаторские режимы». Симоньян высказалась о ситуации в Сирии и последствиях для России

      Анна Седокова развелась с третьим мужем

      Российские войска нанесли удар по месту ремонта техники ВСУ

      Суд приговорил к длительным срокам восемь россиян за похищение и вымогательство

      Сирийская оппозиция запретила заставлять женщин носить хиджаб

      Российские военные закрепились в центре Курахово

      Российский историк попробовал дома настойку из мухоморов и поплатился

      Стилист Рогов перечислил удачные сочетания в одежде с самым модным цветом 2025 года

      Кадыров отреагировал на слова Трампа о завершении конфликта на Украине

      На Украине нашли американский каннабис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше