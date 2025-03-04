Продажи легковушек в России резко упали

Минпромторг: Продажи новых легковых машин в России снизились на 25 % в феврале

По итогам февраля 2025 года суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России снизились на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 77,3 тысячи единиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ.

В месячном выражении реализация этого вида машин в стране сократилась на 13 процентов. Подобная динамика затронула в большей степени импортные автомобили. Снижение продаж новых легковушек в ведомстве связали в том числе с высокими процентными ставками автокредитования, чему, в свою очередь, поспособствовала жесткая денежно-кредитная политика Центробанка.

Что касается продаж всех видов транспортных средств (легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов), то показатель сократился на 27 процентов год к году. В сравнении с январем реализация упала на 11 процентов. В целом в последний зимний месяц заметно просели продажи как иностранных, так и российских машин. Реализация первых за отчетный период упала на 40 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го (до 42,8 тысячи единиц), а вторых — на 10 процентов (до 48,4 тысячи), заключили в министерстве.

Падение продаж, согласно данным агентства «Автостат», заметно ускорилось ближе к концу февраля. По итогам последней недели этого зимнего месяца реализация новых легковых автомобилей в России просела на 41 процент год к году, до 20 тысяч единиц. В число самых востребованных брендов вошли Lada и четыре китайских концерна — Haval, Chery, Geely и Changan. Снижение продаж новых легковушек в стране будет характерно для всего 2025 года, утверждают эксперты. За это время, согласно их прогнозу, реализация этого вида машин сократится на 10-25 процентов.