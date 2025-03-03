Продажи одного вида машин в России заметно упали

«Автостат»: Продажи новых легковушек в России снизились на 12 % в конце февраля

За последнюю неделю февраля суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России снизились на 12 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 20 тысяч единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Лидером по объемам продаж за отчетный период оказался российский концерн «АвтоВАЗ». На долю автомобилей Lada в конце февраля пришлось в общей сложности 32,8 процента от всей реализации. На второй строчке расположился Haval с результатом в 12,1 процента, а топ-3 замкнул Chery (11 процентов). В пятерку лидеров также вошли Geely (6,3 процента) и Changan (4,8 процента).

Шестую строчку рейтинга самых востребованных брендов занял китайско-белорусский производитель Belgee (2,8 процента). Следом расположились Omoda (2,7 процента), Jetour (2,3 процента), Jaecoo (2,2 процента) и Tank (2 процента). Самой же популярной моделью в России в конце зимы оказался бюджетный седан Lada Granta. Среди иномарок лидером оказался кроссовер Haval Jolion.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов спрогнозировал резкое падение продаж новых автомобилей в России. Согласно его ожиданиям, реализация легковушек в стране по итогам февраля снизится более чем на 20 процентов. При этом динамика, по словам министра, затронет преимущественно импортные машины. По итогам же всего 2025 года эксперты прогнозируют падение продаж на 10-25 процентов. Подобной динамике, пояснили аналитики, будет способствовать ряд факторов, включая жесткую денежно-кредитную политику Центробанка и повышение утилизационного сбора.