Минпромторг предсказал падение продаж некоторых автомобилей

Алиханов: Продажи новых автомашин упадут больше чем на 20 процентов

По итогам февраля в России просядет один из сегментов автомобильного рынка. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Его процитировало ТАСС.

По словам министра, продажи новых автомобилей в России снизятся более чем на 20 процентов. При этом просадка идет в основном по импортным машинам.

«Если в январе рост составил семь процентов к январю прошлого года, то за февраль пока мы видим отрицательную динамику», — констатировал Алиханов.

При этом объемы реализации местных марок в январе превысили прошлогодние показатели и в феврале пока сохранились на прежнем уровне.

Ранее комитет по экономической политике Совета Федерации предложил несколько вариантов поддержки российского автопрома в условиях высокой ключевой ставки. В частности, речь идет об обеспечении производителей оборотными капиталами, компенсациях процентов по кредитам, а также создании стимулов к приобретению именно местных марок.

По итогам первого месяца этого года расходы жителей РФ на покупку новых отечественных автомашин увеличились почти на 55 процентов.