В России предложили стимулировать покупки отечественных автомобилей

«Ведомости»: Комитет Совфеда предложил набор мер поддержки российского автопрома

Комитет по экономической политике Совета Федерации предложил правительству несколько мер поддержки отечественного автопрома в условиях рекордной высокой ключевой ставки. Об этом со ссылкой на письмо главы комитета Андрея Кутепова на имя первого вице-премьера Дениса Мантурова пишут «Ведомости».

Сенаторы считают возможным обеспечивать производителей оборотными средствами за счет госпрограмм, компенсировать им проценты по кредитам, а также стимулировать покупки российских автомобилей.

Также в качестве способов повысить спрос в Совфеде назвали расширение требований по локализации используемых автомобилей при закупке услуг для государственных и муниципальных нужд и ввод обязательной доли закупки высоколокализованных транспортных средств госкорпорациями.

Авторы инициатив отмечают, что жесткая денежно-кредитная политика повлекла за собой недоступность автокредитов для покупателей и оборотных средств для производителей. Кроме того, удорожания в производственной цепочке ведут к тому, что российский автомобиль заведомо проигрывает конкуренцию иностранному.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов пожаловался на падение продаж автомобилей Lada. По его словам, запасы машин на складах близки к 100 тысячам при норме 60 тысяч, что представляет собой «отяжеляющий фактор для финансовой модели в целом».

На этом фоне Соколов считает важным принятие закона о требовании локализации автомобиля для таксомоторных перевозок, главным бенефициаром которого станет «АвтоВАЗ». В свою очередь, сами таксисты попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку компании на предмет завышения цен.