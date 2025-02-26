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16:04, 26 февраля 2025Экономика

Траты россиян на покупку отечественных машин взлетели

«Автостат»: Траты россиян на покупку отечественных машин выросли на 54,8 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

По итогам января 2025 года расходы россиян на приобретение новых отечественных автомобилей выросли на 54,8 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 49,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты совместного с компанией Газпромбанк Автолизинг исследования.

За первый месяц этого года заметно выросли затраты россиян на покупку европейских автомобилей. Показатель увеличился на 16,5 процента и составил 28 миллиардов рублей. У остальных брендов этот показатель, напротив, уменьшился. Затраты граждан на покупку китайских машин за это время снизились на 0,7 процента (до 174,7 миллиарда), японских — на 17,5 процента (до 12,9 миллиарда), американских — на 29,1 процента (до 2,4 миллиарда), корейских — на 48,2 процента (до 4,6 миллиарда).

Доля отечественных марок в структуре затрат россиян за отчетный период составила 17,8 процента. Лидерами же с большим преимуществом оказались китайские модели (более 63 процентов). Топ-3 замкнули европейские марки с долей в 10,1 процента. В пятерку лидеров также вошли японские (4,6 процента) и корейские (1,7 процента) бренды. По объемам реализации первое место также заняли китайские производители (49,5 тысячи реализованных машин). На второй строчке оказались российские бренды с результатом 31,8 тысячи. Показатели остальных концернов составили менее 3000.

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Ранее в Минпромторге сообщили о резком росте продаж новых автомобилей в России. По итогам 2024 года в стране, по данным ведомства, реализовали в общей сложности 1,554 миллиона легковых машин. Достигнутый результат превысил прошлогодний показатель на 47 процентов.

Однако, как отмечал глава министерства Антон Алиханов, 2025 год окажется для российского авторынка более сложным, чем 2024-й. Он напомнил, что заметный спад продаж был зафиксирован в РФ уже в декабре на фоне роста утильсбора и усиления санкционного давления со стороны западных стран. С учетом этих факторов эксперты ожидают спада продаж на 10-25 процентов в 2025 году.

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