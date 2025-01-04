Продажи новых автомобилей в России выросли почти в полтора раза

Минпромторг сообщил о росте продаж автомобилей в России на 47 % в 2024 году

По итогам 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли почти в полтора раза (на 47 процентов), до 1,554 миллиона единиц, а легких коммерческих автомобилей — на треть, до 140,3 тысячи штук. Об этом сказано в сообщении Минпромторга.

В сегменте грузовых автомобилей наблюдается падение продаж на 13 процентов, до 121,6 тысячи единиц, а в сегменте автобусов — рост на 16 процентов, до 20,6 тысячи. Для электромобилей результат улучшился на 31 процент (19,4 тысячи единиц), из них в России изготовлено 22 процента (21 процент годом ранее).

В целом в России реализовано за прошлый год 1,836 миллиона новых автомобилей, что на 28 процентов больше, чем в 2023 году. Продажи машин отечественного производства выросли на 28 процентов, до 829 тысяч единиц.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов признал, что 2025 год окажется для автомобильного рынка страны более сложным, чем 2024-й. По его словам, уже в конце года наметился существенный спад продаж, что связано как с усилением санкционного давления западных стран, так и с резким повышением правительством утилизационного сбора.

Действующая стратегия развития российского автопрома подразумевает достижение планки в 1,577 миллиона проданных автомобилей для внутреннего рынка. Однако эксперты ожидают существенное падение продаж, на 10-25 процентов.